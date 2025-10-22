Вакцинация от гриппа в Югре продлится до конца ноября

В Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. С момента её начала, 4 сентября 2025 года, вакцинацию прошли уже 577 тысяч жителей региона, включая 238 842 ребёнка и 3 189 беременных женщин. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Кроме того, на средства предприятий привито 9 378 работников нефтегазодобывающих компаний. По словам специалистов, такие темпы позволяют говорить о стабилизации заболеваемости и возможности ускорить темпы вакцинации.

По итогам недели с 13 по 19 октября в округе зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тысяч населения — это на 6,9% ниже, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 составила 6,8 случаев на 100 тысяч человек, причём почти все заболевшие (99,1%) перенесли инфекцию в лёгкой форме, схожей с обычным ОРВИ. Также отмечается стабильная ситуация по внебольничным пневмониям — 18 случаев на 100 тысяч населения. Среди всех заболевших дети составляют 38,6%.

Результаты вирусологического мониторинга показывают, что доля положительных находок на 42 неделе составила 1,8%. Из них 45,9% приходится на вирус SARS-CoV-2, 24,1% — на риновирус, 8,6% — на аденовирус и 5,4% — на вирус парагриппа.

В Югре меры по профилактике респираторных инфекций принимаются дифференцированно — в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом муниципалитете. Особое внимание уделяется детским учреждениям, где вирусы распространяются быстрее.

Так, на 42 неделе переведены на дистанционное обучение семь классов в шести школах шести муниципалитетов. В Нефтеюганске из-за роста заболеваемости временно приостановлена работа трёх групп в двух колледжах. Также разобщены 23 группы в 19 детских садах в семи муниципальных образованиях округа.

Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных правил гигиены остаётся важнейшей профилактической мерой. Рекомендуется:

соблюдать респираторный этикет — чихать в салфетку или в сгиб локтя, использовать маски, держать дистанцию не менее метра;

тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептики;

регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами;

избегать массовых мероприятий и при необходимости носить маску в местах скопления людей;

заниматься физической активностью на свежем воздухе;

при появлении симптомов обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Медики напоминают: прививка от гриппа остаётся самым эффективным способом профилактики заболевания. Особенно важно вакцинироваться людям из групп риска, у которых болезнь может протекать тяжелее и вызвать осложнения.

К этой категории относятся:

дети с шести месяцев и подростки;

пожилые люди;

беременные женщины;

пациенты с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и дыхательными патологиями.

Кроме того, вакцинация обязательна для работников медицины, образования, транспорта, торговли, сферы обслуживания, правоохранительных органов и животноводов, то есть для всех, кто часто контактирует с людьми.

Для иммунизации населения используются препараты Совигрипп (для взрослых), Ультрикс Квадри (для детей и беременных) и Флю-М. На сезон 2025–2026 годов по рекомендации Всемирной организации здравоохранения вакцины включают следующие штаммы вируса гриппа:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09,

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2),

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria),

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Прививка делается однократно, за исключением детей, вакцинирующихся впервые. Наиболее благоприятным временем для вакцинации считается начало осени — сентябрь и октябрь, когда активность вирусов минимальна и организм успевает выработать иммунитет.

Как подчеркнула заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева, прививочная кампания в регионе синхронизирована с общероссийской: «Четвёртого сентября на Восточном экономическом форуме главный санитарный врач страны объявил старт кампании против гриппа на сезон 2025–2026 годов. Мы призываем югорчан поддержать акцию и защитить себя и своих близких от гриппа. Это простая мера, которая помогает сохранить здоровье в предстоящий эпидсезон».

Вакцинация против гриппа в Югре продлится до конца ноября. Медики напоминают: прививка формирует иммунитет на срок не менее года и снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений.

С вопросами о вакцинации можно обращаться по телефону: 8 (3467) 360-003, доб. 1003.