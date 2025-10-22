Рост медианных зарплат в Югре прекратился, и даже началось снижение

16+
Логотип Сиапресс
USD  81,3475   EUR  94,6656  

Новости

  • ​В Югре снизились зарплатные предложения, но регион по-прежнему лидирует на Урале

    ​В Югре снизились зарплатные предложения, но регион по-прежнему лидирует на Урале

    Сегодня в 11:01
    70 0
  • ​Два жителя Ставропольского края пострадали в ночной аварии под Сургутом

    ​Два жителя Ставропольского края пострадали в ночной аварии под Сургутом

    Сегодня в 10:03
    149 0
  • ​Билайн вошел в число лучших мест работы России

    ​Билайн вошел в число лучших мест работы России

    Сегодня в 09:50
    133 0 
  • ​Тюменский опыт использования ИИ в диагностике рака представлен на всероссийском конгрессе

    ​Тюменский опыт использования ИИ в диагностике рака представлен на всероссийском конгрессе

    21 октября в 21:49
    475 0
  • ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    21 октября в 21:29
    403 0 
  • ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    21 октября в 21:16
    448 0
  • ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    21 октября в 21:05
    470 1
  • ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    21 октября в 20:56
    473 0
  • ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    21 октября в 20:49
    416 0
  • ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    21 октября в 17:31
    436 0
  • ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    21 октября в 16:43
    552 0
  • В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    21 октября в 16:12
    498 0
  • ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    21 октября в 15:13
    520 1
​В Югре снизились зарплатные предложения, но регион по-прежнему лидирует на Урале

Рост медианных зарплат в Югре прекратился, и даже началось снижение

​В Югре снизились зарплатные предложения, но регион по-прежнему лидирует на Урале
Фото pixabay.com

В сентябре 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Югре снизилась по сравнению с началом года, однако остаётся одной из самых высоких в Уральском федеральном округе, рассказали эксперты hh.ru. По данным исследования, в Югре медианная предлагаемая зарплата составила 80 928 рублей, что на 8% меньше, чем в январе (минус 6 288 рублей). При этом показатель по-прежнему выше среднего по Уралу, где аналогичный уровень заработной платы составил 73 994 рубля и даже вырос за год на 7%.

Самые высокие зарплатные предложения в Югре традиционно фиксируются в сфере добычи сырья — медиана достигла 189 219 рублей. Почти столько же работодатели предлагают специалистам в области сельского хозяйства — 187 670 рублей, а также в направлениях транспорт и логистика (158 528 рублей), производство и сервисное обслуживание (149 353 рубля), строительство и недвижимость (148 641 рубль).

Значительные зарплаты также отмечены у представителей категорий рабочий персонал (142 785 рублей), высший и средний менеджмент (142 045 рублей), автомобильный бизнес (117 635 рублей), административный персонал (109 841 рубль), медицина и фармацевтика (88 733 рубля) и информационные технологии (84 733 рубля).

Наибольший рост по сравнению с началом года показали именно технические и производственные отрасли:

  • IT-сфера — рост на 13 735 рублей,
  • производство и сервис — +12 664 рубля,
  • строительство и недвижимость — +9 850 рублей,
  • добыча сырья — +9 807 рублей,
  • менеджмент — +8 373 рубля,
  • сельское хозяйство — +8 297 рублей.

В то же время в ряде направлений зафиксировано снижение зарплатных предложений. Больше всего падение коснулось категорий административного персонала (минус 43 877 рублей), домашнего и обслуживающего персонала (минус 32 348 рублей) и маркетинга, рекламы и PR (минус 12 192 рубля).

По мнению аналитиков hh.ru, динамика указывает на структурные изменения в спросе — рынок труда постепенно смещается в сторону производственных, IT- и инженерных профессий, где сохраняется высокая потребность в кадрах и растёт конкуренция между работодателями.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 72, комментариев: 0
Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 622
  2. В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой 597
  3. ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов 579
  4. ​В Сургуте промыли 65% водопроводных сетей. Работы планируют завершить к концу ноября 577
  5. ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого 574
  6. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 552
  7. ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС 548
  8. Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя 528
  9. В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее 521
  10. ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм 520
  1. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2720
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2696
  3. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2542
  4. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 2104
  5. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 2079
  6. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 2027
  7. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1990
  8. ​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация 1966
  9. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 1863
  10. Сургутские полицейские задержали мужчину, который буянил на ж/д вокзале 1784
  1. ​Где концерты, Зин? 10288
  2. Погуляем, поедим 7322
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6254
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5735
  5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5372
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5250
  7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 5175
  8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4963
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4779
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4501

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

