Югорчанам рассказали, повлияет ли шестидневная неделя на зарплаты и отпуска в ноябре

Шестидневная рабочая неделя, которая ожидает югорчан с 27 октября по 1 ноября, не приведет к снижению зарплаты. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Наличие дополнительного выходного в ноябре никак не повлияет на размер заработной платы тех, кто получает оклад. Для работников, работающих по часовым ставкам или сдельной системе, дополнительный выходной может незначительно отразиться на заработной плате: все будет зависеть от общего числа отработанных часов в месяц. Если работник будет привлечен к работе в праздничный день (4 ноября) или к работе в свой выходной день, такая работа должна быть оплачена в двойном размере (или по желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха)», − пояснил он.

Южалин также отметил, что отпуск в ноябре не приведет к серьезным потерям в доходе, но назвать этот месяц самым выгодным нельзя.

«В ноябре 2025 года ежегодный оплачиваемый отпуск не принесет особой потери в доходе, хотя его нельзя считать самым выгодным месяц для ухода в отпуск (поскольку в большинстве месяцев года рабочих дней все же больше). Потеря в доходе скорее всего будет, но она будет не столь значительной, как, например, при уходе в отпуск в январе или мае», − добавил эксперт.

Напомним, в 2025 году россияне будут работать с понедельника 27 октября по субботу 1 ноября включительно. Такое решение связано с переносом выходного: еще год назад Правительство России перенесло день отдыха с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, чтобы сформировать три подряд выходных − 2, 3 и 4 ноября.