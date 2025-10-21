В Югре охотник застрелил сборщика шишек, приняв его за медведя

В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время сбора кедровой шишки. Трагедия произошла 14 октября в лесу Октябрьского района, сообщает следственное управление СК России по Югре.

По версии следствия, 33-летний житель Сургутского района отправился в лес за кедровыми шишками вместе со своей собакой лайкой. При себе мужчина имел заряженное охотничье ружьё. Около 17 часов, в условиях сумерек, собака начала агрессивно лаять в сторону леса. Предположив, что животное почуяло медведя, мужчина выстрелил в направлении шума.

Однако на расстоянии около 120 метров в зоне выстрела находился другой сборщик шишек — 35-летний житель Свердловской области. От огнестрельного ранения грудной клетки мужчина скончался на месте.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по которой фигуранту грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас проводятся следственные действия.

В ведомстве отметили, что подобные трагедии во время охоты и сбора лесных даров происходят ежегодно. Основные причины — небрежное обращение с оружием, нарушение правил охоты и неверная оценка обстановки.

Следственное управление призывает граждан быть максимально осторожными при обращении с оружием и не производить выстрелы в условиях плохой видимости, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения. Также запрещается стрелять вблизи населённых пунктов.