​Правительство Югры провело выездное заседание в Когалыме

Когалым стал площадкой для проведения очередного выездного заседания правительства Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука. Участники заседания осмотрели ход реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на развитие городской среды, культуры, спорта и промышленного потенциала региона.

Одним из центральных объектов внимания стал новый музейный комплекс, строительство которого началось в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В его составе разместятся филиал Русского музея, планетарий, экспозиции по истории нефтяной отрасли, коллекции самоваров и нумизматики, а также современная библиотека и творческие пространства.

Окончание строительства запланировано на 2027 год. Губернатор отметил, что объект станет важным культурным центром не только для Когалыма, но и для всей Югры.

В числе завершённых проектов — благоустроенная экотропа длиной 1,3 километра, построенная в рамках программы инициативного бюджетирования и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Руслан Кухарук подчеркнул, что создание подобных общественных пространств способствует повышению качества жизни горожан. Он поручил дополнительно проработать вопрос обустройства удобной пешеходной зоны и подъездных путей к новому объекту отдыха.

Продолжается строительство жилого комплекса «Философский камень» общей площадью более 55 тысяч квадратных метров. Здесь будут приобретены квартиры для работников социальных учреждений Когалыма. На первом этаже стилобата разместятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

В ходе поездки делегация также посетила стройплощадку Индустриального парка, где создаётся производственная инфраструктура для нефтегазового сектора.

На площадке в ближайшее время начнёт работу Когалымский завод полимерных труб, который реализуется в рамках первого офсетного контракта в Югре, подписанного на промышленно-энергетическом форуме TNF-2025 между компанией «Лукойл-Западная Сибирь» и резидентом технопарка. Запуск нового производства и выпуск продукции ожидается до конца 2026 года.

По итогам выездного заседания правительство региона обсудило итоги строительного сезона, реализацию муниципальных инициатив и планы на включение новых проектов в бюджеты Когалыма и Югры.