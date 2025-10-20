Полиция Югры подвела итоги большого мероприятия по поиску пропавших

В Югре завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, а также без вести пропавших граждан. По данным окружного управления МВД России, в ходе операции установлено местонахождение 75 человек, находившихся в розыске, в том числе 43 — в федеральном и 1 — в межгосударственном. Непосредственно на территории округа задержано 35 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

Среди них — две женщины 2003 и 1978 годов рождения, находившиеся в федеральном розыске по подозрению в организации и проведении незаконных азартных игр (статья 171.2 УК РФ). Кроме того, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганску задержали 62-летнюю женщину, разыскиваемую за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ).

Благодаря обмену информацией с другими регионами и странами СНГ разысканы девять подозреваемых, из них семь — на территории России и два — за её пределами.

Отдельное внимание уделялось поиску пропавших людей. Полицейские установили местонахождение 30 без вести пропавших, включая двух несовершеннолетних.

Как отметили в МВД Югры, подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно и позволяют оперативно находить скрывшихся правонарушителей и возвращать домой пропавших граждан.