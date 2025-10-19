Из магазинов Югры с начала года изъяли 5 тонн некачественных продуктов

С начала года в Югре из оборота изъяли 80 партий некачественных продуктов питания общим весом свыше 5 тонн. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по итогам 9 месяцев 2025 года.

За этот период специалисты ведомства провели 110 проверок и 295 профилактических визитов на предприятия торговли и производства. Всего было проинспектировано более 900 тонн товаров и исследовано около 18 тысяч проб продукции. Нарушения выявлены в 3,6% случаев.

Чаще всего некачественной оказывалась продукция из следующих категорий:

– кулинарные изделия, произведенные по нетрадиционной технологии – несоответствие выявлено в 26% исследованных проб;

– биологически активные добавки – 21,1%;

– молоко и молочная продукция – 17,2%;

– рыба и рыбная продукция – 7,1%;

– кондитерские изделия – 6%;

– безалкогольные напитки – 5,8%.

По итогам проверок возбуждено 105 административных дел, сумма штрафов превысила 2,3 миллиона рублей.