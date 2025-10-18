Несмотря на запреты, Вологодская область обогнала Югру по потреблению алкоголя

В Вологодской области, где с весны действует один из самых строгих алкогольных запретов в стране, зафиксирован рост потребления спиртных напитков. Об этом говорится на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Так, в январе 2025 года в регионе потребление алкоголя на душу населения составляло 7,7 литра (в пересчете на 100% чистый спирт). К сентябрю показатель вырос до 9,65 литра. На протяжении года цифры росли стабильно: в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78, в мае – 9,58, в июне – 9,4, в июле – 9,48, в августе – 9,56 литра.

Рост зафиксирован на фоне ужесточения региональных ограничений: с 1 марта в области разрешено продавать спиртное только с 12:00 до 14:00. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал, что после введения ограничений снизилась смертность от отравлений алкоголем – на 71%, а также смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного, – на 53%.

Для сравнения, в Ханты-Мансийском автономном округе уровень потребления остается ниже. В январе показатель составлял 7,03 литра, в феврале и марте – 6,85, в апреле – 7,71, в мае – 7,74, в июне – 7,6, в июле – 7,42, в августе – 7,24 и в сентябре – 7,06 литра.