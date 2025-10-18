Пять молодогвардейцев Югры отправились в составе сотого по счету отряда в новые регионы

Пять активистов «Молодой Гвардии Единой России» из Югры вошли в состав сотого, юбилейного отряда гуманитарной миссии, направившегося в зону проведения специальной военной операции. Торжественные проводы добровольцев состоялись в Москве. В мероприятии принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«О патриотизме можно говорить очень много и красиво. Но, когда наступает момент, когда нужно реально показать, насколько ты патриот и на что готов, это — настоящее испытание и жизненная школа. Мы гордимся вами. За небольшой промежуток времени через гуманитарную миссию прошло 6,5 тысячи человек. Вы оказываете реальную помощь людям, которые в ней нуждаются — в Донбассе, Новороссии, Курске, Белгороде, Брянске. Вас там знают, потому что вы делаете это искренне и профессионально», — подчеркнул Владимир Якушев.

В составе отряда — два активиста из Нефтеюганска, в том числе заместитель председателя Молодёжного парламента Югры Светлана Старкова, а также три представителя из Ханты-Мансийска: предприниматель, сотрудник бюджетного учреждения и председатель Молодёжного парламента при Думе Югры Кирилл Медведев.

Светлана Старкова отметила, что участие в миссии для неё — осознанный шаг и возможность быть полезной. «Считаю, что могу помочь мирным жителям, оказавшимся в сложных условиях, и готова оказывать поддержку в госпиталях военнослужащим. Примечательно, что наша отправка — сотая по счёту, и, находясь в центральном штабе, ощущаешь масштаб и важность гуманитарной миссии», — поделилась она.

Молодогвардейцы будут работать в социальных учреждениях, заниматься доставкой гуманитарной помощи, помогать в оформлении документов и участвовать в восстановлении инфраструктуры на новых территориях России.

Для Кирилла Медведева это уже вторая поездка. «Для меня это вопрос личной ответственности и гражданской позиции. В 2022 году я уже участвовал в миссии, помогая нашим людям. Сейчас еду помогать гражданам нашей страны и восстанавливать новые регионы. Видеть, как разрушенные города возвращаются к жизни, и знать, что ты вносишь в это свой вклад, — даёт силы и смысл. Я не могу оставаться в стороне, когда могу быть полезен нашему будущему», — рассказал он.

Гуманитарная миссия «Молодой Гвардии Единой России» была запущена в 2022 году. За время её работы волонтёры оказали помощь более 500 тысячам жителей и продолжают свою деятельность, направленную на поддержку и восстановление мирной жизни.