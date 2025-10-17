Югра представлена на Российской энергетической неделе

В проходящей в эти дни Российской энергетической неделе принимает участие делегация Югры. В ходе этого важного мероприятия президент России Владимир Путин обозначил ключевые тенденции и вызовы, стоящие перед нефтегазовой отраслью. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление и использование против России механизмов недобросовестной конкуренции, страна сохраняет позиции одного из ведущих мировых производителей нефти.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, рассказывая об этом событии в своих соцсетях, отметил, что регион, являясь одним из крупнейших центров добычи углеводородов, активно участвует в процессе технологической модернизации отрасли. «Югра не стоит на месте. Наши компании не просто адаптируются к новым условиям, а активно формируют будущее отечественной нефтегазовой отрасли», — подчеркнул глава региона.

В рамках Российской энергетической недели под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака состоялось заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. Участники обсудили итоги работы и дальнейшие шаги по укреплению технологического суверенитета страны.

Свои компетенции и лучшие практики на форуме представили 16 предприятий Югры, большинство из которых являются резидентами Технопарка высоких технологий автономного округа. Компании продемонстрировали собственные разработки и наработки в области производства отечественного нефтегазового оборудования.