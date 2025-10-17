Как не допустить пожара с наступлением холодов

С наступлением холодов фиксируется рост числа возгораний в частном секторе и дачных товариществах. Главная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, особенно бытовых обогревателей, пишет «Стройкомплекс Югры».

Специалисты компании «Горэлектросеть» (г. Нижневартовск) напомнили жителям основные правила безопасного использования электронагревательных приборов.

Пять правил безопасного обогрева:

Проверяйте исправность техники. Регулярно осматривайте проводку, розетки, щитки и вилки. Средний срок службы обогревателя — около 10 лет. Не используйте неисправные или устаревшие приборы. Ремонт доверяйте только квалифицированным специалистам. Не перегружайте электросеть. Не включайте одновременно несколько мощных приборов, таких как утюг, фен и обогреватель. Соблюдайте безопасную дистанцию. Устанавливайте прибор подальше от мебели, занавесок и легковоспламеняющихся материалов — красок, растворителей и других веществ. Используйте обогреватель только по назначению. Запрещено применять его для сушки одежды и других вещей. Выключайте прибор на ночь. Не оставляйте обогреватель включённым без присмотра. Если в комнате находятся дети, они должны быть под постоянным контролем взрослых.

Если почувствовали запах гари — сразу отключите прибор от сети. В случае возгорания необходимо:

— сообщить о происшествии в пожарную охрану;

— эвакуировать людей;

— если угрозы жизни нет, обесточить оборудование и попытаться потушить огонь, накрыв его плотной тканью или залив водой.

Специалисты напоминают: соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать пожара и сохранить жизнь и имущество.