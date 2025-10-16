С начала года в Югре произошло 148 аварий с пешеходами

Накануне, 15 октября, Сургуте и Нижневартовске зарегистрировали два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

Первый инцидент произошел около 16:25 в Сургуте на остановке по проспекту Ленина. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса ПАЗ начал движение, не убедившись в безопасности маневра, и совершил наезд на упавшего на проезжую часть 45-летнего мужчину.

Второе ДТП случилось примерно через два часа в Нижневартовске. Женщина за рулем Toyota, 50 лет, сбила 39-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в ГАИ, с начала года на дорогах Югры зафиксировали 148 аварий с участием пешеходов. В результате этих происшествий погибли 8 человек, еще 146 получили травмы.