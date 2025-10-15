Резидент технопарка Югры успешно вышел на рынок Африки и Ближнего Востока

Резидент Технопарка высоких технологий Югры — компания «Марлин Ойл Тулз» из Нефтеюганска — заключило соглашение с партнёрами в Республике Нигерия на аренду скважинного инструмента для гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ). В дальнейшем планируется заключение аналогичных договоров с компаниями Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает департамент промышленности Югры.

В этом году предприятие успешно прошло сертификацию в системе Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Полученный сертификат признан одной из крупнейших нефтяных компаний мира — ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), что открывает компании путь к участию в тендерах и поставках в ОАЭ.

Выход «Марлин Ойл Тулз» на международный рынок стал возможен при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Уникальные разработки предприятия, в частности инновационное оборудование для промывки скважин, были представлены на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, где вызвали особый интерес у главы Минпромторга Антона Алиханова.

По поручению министра, ведомство оказывает компании содействие в продвижении на зарубежные рынки и поиске новых экспортных партнёров.