В думе Югры обсудили политику в отношении алкомаркетов

Власти Югры не планируют вводить новые ограничения на продажу алкоголя, но, возможно, с подачи окружного парламента обсудят вопросы компенсации за общее ухудшение здоровья граждан. Вопрос об этом обсуждался на заседании комитета думы Югры по экономической политике, где депутаты подняли вопрос о возможном ужесточении регулирования торговли спиртным, пишет Faktologia.

Поводом для обсуждения стали технические поправки в окружной закон об обороте алкогольной продукции. Они касаются приведения региональных норм в соответствие с федеральным законодательством — в частности, освобождения федеральных бюджетных учреждений от требований к уставному капиталу и отмены избыточного запрета на торговлю алкоголем на автомобильных и железнодорожных мостах.

Однако основная полемика развернулась вокруг перспектив антиалкогольной политики в целом. Депутат думы Югры Ринат Айсин, ссылаясь на обращения жителей Сургута, поинтересовался, готово ли правительство рассмотреть опыт регионов, где введены жёсткие меры — например, Вологодской и Липецкой областей, ограничивших время и количество точек продажи алкоголя.

Заместитель директора департамента экономического развития округа — начальник управления лицензирования Виталий Костин отметил, что вопрос ужесточения в Югре не стоит. «Там вопрос больше политический... На повестке сейчас у нас вопрос ужесточения не стоит», — сказал он. Чиновник подчеркнул, что по времени продажи алкоголя округ уже находится среди самых строгих субъектов РФ, и назвал главной задачей обеспечение исполнения существующих ограничений.

Ринат Айсин, в свою очередь, указал на другую проблему — чрезмерную плотность расположения алкомаркетов в крупнейшем городе региона. По его словам, в Сургуте магазины сети «Красное и Белое» встречаются «через каждые 100 метров». Депутат также упомянул о планах по строительству в городе крупного складского комплекса этой сети и предложил рассмотреть нормативные меры, которые позволили бы «уравновесить интересы бизнеса и общества».

«Можно проработать вопрос компенсаторных механизмов. Например, обсудить с такими сетями возможность инвестиций в социальные проекты, в том числе развитие спорта. Пусть помогают оздоравливать общество, в том числе буквально», — предложил Ринат Айсин.

В своём посте в соцсетях депутат подчеркнул, что не выступает за запрет бизнеса, но считает необходимым ограничить количество точек розничной продажи алкоголя. «В каждом доме расположена пивная и алкомаркет — они пестрят своими вывесками, демонстрируя доступность для всех возрастных групп населения. Инициатива по ограничению количества таких точек будет во благо: это поможет оздоровлению общества, защите молодёжи и улучшению демографической ситуации», — отметил парламентарий.

Также он предложил рассмотреть возможность размещения алкогольной продукции под тонированным стеклом, чтобы снизить её визуальную доступность.