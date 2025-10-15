​В Югре утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

В Югре с начала 2026 года будет повышен прожиточный минимум. Это решение было утверждено на заседании окружного правительства, пишут на портале admhmao.ru.

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента труда и занятости населения региона Юлия Степанян, документ вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно постановлению, прожиточный минимум в среднем по Югре составит 22 102 рубля. Для трудоспособного населения показатель установлен на уровне 24 091 рубль, для пенсионеров — 19 067 рублей, для детей — 22 137 рублей. В настоящий момент средний прожиточный минимум в Югре — 21 252 рубля.

«Дополнительно отмечу, что прожиточный минимум — это не минимальный размер оплаты труда, а социальный ориентир, предназначенный для оценки уровня жизни населения и оказания государственной социальной помощи и мер поддержки малоимущим гражданам в виде пособий. При расчёте регионального прожиточного минимума используется показатель индекса потребительских цен, прогнозируемый на очередной год», — пояснила Юлия Степанян.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что утверждённые значения станут основой при планировании региональных финансов. «Те самые величины прожиточного минимума, принятые сегодня, будут учтены при формировании бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов», — отметил глава региона.