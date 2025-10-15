В Югре водители остаются одной из самых востребованных специальностей

Югра вошла в число лидеров Урала по росту зарплат для водителей, сообщают аналитики платформы hh.ru. Это по-прежнему одна из самых востребованных профессий в УрФО.

Больше всего предложений для водителей в этом году разместили работодатели Свердловской области — 9,4 тыс. вакансий (36% от общего числа в округе). Далее следуют Челябинская область (5,7 тыс., 22%), Тюменская область (4,1 тыс., 15%), Ханты-Мансийский автономный округ (3,5 тыс., 13%), Курганская область (2,1 тыс., 8%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,5 тыс., 6%).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в отраслях перевозок и логистики — 32% от общего числа предложений. Ещё 18% вакансий приходится на добывающую отрасль, по 7% — на строительство и розничную торговлю.

По данным hh.ru, ситуация на рынке труда заметно стабилизировалась. Если в 2024 году водителей не хватало почти во всех регионах Урала, то сейчас наблюдается баланс между спросом и предложением. В большинстве субъектов УрФО конкуренция за рабочие места стала здоровой: в Тюменской области — 7,8 резюме на вакансию, в Челябинской — 7,1, в Свердловской — 5,7, в Югре — 5,6, в ЯНАО — 4,3. Небольшой дефицит водителей сохраняется лишь в Курганской области (3,1).

По уровню оплаты труда лидирует Курганская область, где медианная предлагаемая зарплата водителей составляет 195,1 тыс. рублей. Далее следуют ЯНАО — 178,7 тыс., ХМАО — 160,8 тыс., Тюменская область — 134,2 тыс., Свердловская — 114,9 тыс. и Челябинская — 110,2 тыс. рублей.

При этом по темпам роста зарплат лидируют Тюменская область и Югра. В Тюменской области предложения выросли на 13% (+17,5 тыс. руб. к уровню прошлого года), в Ханты-Мансийском автономном округе — на 11% (+16,9 тыс. руб.). В Курганской области прирост составил 6%, а в ЯНАО — 4%. В Свердловской и Челябинской областях, напротив, отмечено незначительное снижение на 1%.

Доход водителей во многом зависит от отрасли, где они трудятся. Самые высокие зарплаты предлагают компании из добывающего сектора — в среднем 244 тыс. рублей. В сфере перевозок и логистики медиана составляет около 205 тыс. рублей, в строительстве — 155 тыс. рублей. Минимальные зарплаты водителям предлагают в телекоммуникациях (49,7 тыс. рублей), энергетике (65,6 тыс.) и медицине (66,3 тыс. рублей).