В Югре начинается масштабная модернизация аэропортов на почти 700 млн рублей

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8548   EUR  93,9181  

Новости

  • Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Сегодня в 11:54
    35 0
  • ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    Сегодня в 11:29
    93 0
  • ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    Сегодня в 10:59
    141 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    13 октября в 21:25
    423 0
  • ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    13 октября в 20:34
    475 0 
  • ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    13 октября в 20:25
    395 0
  • Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    13 октября в 18:18
    476 0
  • В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными

    В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными

    13 октября в 17:54
    497 1
  • В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению

    В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению

    13 октября в 17:01
    513 0
  • ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта

    ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта

    13 октября в 16:29
    546 0
  • Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности

    Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности

    13 октября в 15:10
    646 0
  • МФЦ Югры запустил собственного чат-бота в мессенджере MAX

    МФЦ Югры запустил собственного чат-бота в мессенджере MAX

    13 октября в 15:06
    532 0
  • В Сургуте готов новый участок дороги на улице Усольцева, а ремонт на проспекте Ленина почти завершен

    В Сургуте готов новый участок дороги на улице Усольцева, а ремонт на проспекте Ленина почти завершен

    13 октября в 14:25
    580 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:

Справедливо 50%

Обдиралово 38.3%

Не знаю 11.7%

Всего голосов: 94

Комментировать
0
Больше опросов

Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

В Югре начинается масштабная модернизация аэропортов на почти 700 млн рублей

Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось
Фото Freepik

В аэропортах Югры началась масштабная модернизация систем безопасности. Более 395 млн рублей из окружного бюджета направлено компании «Юграавиа» на закупку современного оборудования, которое повысит уровень защиты объектов авиационной инфраструктуры и безопасность пассажиров, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

До конца 2025 года новое оборудование появится в аэропортах Ханты-Мансийска, Белоярского, Когалыма, Нягани и Урая. Здесь установят рентгенотелевизионные досмотровые комплексы, арочные и ручные металлодетекторы, автоматизированные системы радиационного контроля и газосигнализаторы. Кроме того, предусмотрена установка противотаранных шлагбаумов, камер видеонаблюдения, систем борьбы с беспилотниками и обновление автопарка патрульных машин.

Параллельно будет закуплена аэродромная техника на сумму свыше 300 млн рублей. В планах — приобретение снегоуборочных машин, топливозаправщиков, обогревателей воздушных судов, автобусов и амбулифта.

Как отметил генеральный директор АО «Юграавиа» Александр Качура, модернизация позволит укрепить инфраструктуру аэропортов и повысить их технологический уровень. По его словам, такие проекты возможны благодаря системной поддержке правительства Югры, которое последовательно развивает транспортную систему региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:54, просмотров: 39, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

последние комментарии читаемые комментируемые

