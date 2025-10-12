В Югре инженерам предлагают свыше 110 тысяч рублей в месяц

В Югре в третьем квартале 2025 года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», работодатели предлагали им в среднем 110 249 рублей в месяц.

Менеджеры по продажам заняли второе место по уровню зарплат – в среднем 99 268 рублей в месяц, что на 26% больше, чем годом ранее. Эти специалисты остаются ключевыми для ритейла, производства и сферы услуг: они привлекают клиентов, развивают клиентскую базу и увеличивают объемы продаж. Кроме того, их фактический доход часто превышает оклад за счет бонусов и процентов с продаж.

Третью строчку рейтинга заняли экономисты. В третьем квартале им предлагали в среднем 98 068 рублей в месяц – на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Экономисты востребованы прежде всего в компаниях топливно-энергетического комплекса – они занимаются анализом деятельности предприятий, оценкой эффективности проектов и бюджетным планированием.

Что касается количества вакансий, лидерами также стали менеджеры по продажам – именно на них работодатели разместили больше всего объявлений. Инженеры заняли второе место, а на третьем – бухгалтеры. Средняя зарплата, предлагаемая последним, составила 76 839 рублей в месяц при полной занятости.