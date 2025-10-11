В Югре стремительно падают цены на новые смартфоны

array(1) { [0]=> object(AdvItems)#308 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1760036425" ["publish_end_int"]=> string(10) "1761850772" ["follow_link"]=> string(147) "/adv_follow/hash?q=klcc1cCrL9L1UO21OwSLO3lf6BU2Gx76PP5qmOfWNUhpgwH/tNTjoJKJPy6hHXNeybZkmQl4/zA5rBJBYJSodOlsAjjUILvpjQt9J0YESkEMogxSblAghY4c6T/a6JCr" ["view_link"]=> string(145) "/adv_view/hash?q=klcc1cCrL9L1UO21OwSLO3lf6BU2Gx76PP5qmOfWNUhpgwH/tNTjoJKJPy6hHXNeybZkmQl4/zA5rBJBYJSodOlsAjjUILvpjQt9J0YESkEMogxSblAghY4c6T/a6JCr" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "123" ["campaign_id"]=> string(2) "34" ["name"]=> string(37) "Сибпромстрой (1 деск)" ["link"]=> string(27) "https://www.sibpromstroy.ru" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(16) "erid:2SDnjceszgo" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "0" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2025-10-10 00:00:25" ["publish_end"]=> string(19) "2025-10-30 23:59:32" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "123" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#314 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#315 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#316 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(1) { [0]=> object(AdvItems)#303 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1760036402" ["publish_end_int"]=> string(10) "1761843550" ["follow_link"]=> string(147) "/adv_follow/hash?q=0U4SsjMHa1ifzKlBOu6S8aSeBnV6C3UfiPOchj+xL18LrJHIvI9JEHeJkNqXKXbpz4Nj7rp1cOMIt99stp90bVjQdFecnlyRcVFvpnPbBCyqMEYFh7TWcHKnQlxAsyVX" ["view_link"]=> string(145) "/adv_view/hash?q=0U4SsjMHa1ifzKlBOu6S8aSeBnV6C3UfiPOchj+xL18LrJHIvI9JEHeJkNqXKXbpz4Nj7rp1cOMIt99stp90bVjQdFecnlyRcVFvpnPbBCyqMEYFh7TWcHKnQlxAsyVX" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "122" ["campaign_id"]=> string(2) "34" ["name"]=> string(35) "Сибпромстрой (1 моб)" ["link"]=> string(27) "https://www.sibpromstroy.ru" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(16) "erid:2SDnjceszgo" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo" ["desktop"]=> string(1) "0" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2025-10-10 00:00:02" ["publish_end"]=> string(19) "2025-10-30 21:59:10" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "122" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#309 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#310 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#311 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(2) { [0]=> object(AdvItems)#303 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1760036402" ["publish_end_int"]=> string(10) "1761843550" ["follow_link"]=> string(147) "/adv_follow/hash?q=0U4SsjMHa1ifzKlBOu6S8aSeBnV6C3UfiPOchj+xL18LrJHIvI9JEHeJkNqXKXbpz4Nj7rp1cOMIt99stp90bVjQdFecnlyRcVFvpnPbBCyqMEYFh7TWcHKnQlxAsyVX" ["view_link"]=> string(145) "/adv_view/hash?q=0U4SsjMHa1ifzKlBOu6S8aSeBnV6C3UfiPOchj+xL18LrJHIvI9JEHeJkNqXKXbpz4Nj7rp1cOMIt99stp90bVjQdFecnlyRcVFvpnPbBCyqMEYFh7TWcHKnQlxAsyVX" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "122" ["campaign_id"]=> string(2) "34" ["name"]=> string(35) "Сибпромстрой (1 моб)" ["link"]=> string(27) "https://www.sibpromstroy.ru" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(16) "erid:2SDnjceszgo" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo" ["desktop"]=> string(1) "0" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2025-10-10 00:00:02" ["publish_end"]=> string(19) "2025-10-30 21:59:10" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "122" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#309 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#310 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#311 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#308 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1760036425" ["publish_end_int"]=> string(10) "1761850772" ["follow_link"]=> string(147) "/adv_follow/hash?q=klcc1cCrL9L1UO21OwSLO3lf6BU2Gx76PP5qmOfWNUhpgwH/tNTjoJKJPy6hHXNeybZkmQl4/zA5rBJBYJSodOlsAjjUILvpjQt9J0YESkEMogxSblAghY4c6T/a6JCr" ["view_link"]=> string(145) "/adv_view/hash?q=klcc1cCrL9L1UO21OwSLO3lf6BU2Gx76PP5qmOfWNUhpgwH/tNTjoJKJPy6hHXNeybZkmQl4/zA5rBJBYJSodOlsAjjUILvpjQt9J0YESkEMogxSblAghY4c6T/a6JCr" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "123" ["campaign_id"]=> string(2) "34" ["name"]=> string(37) "Сибпромстрой (1 деск)" ["link"]=> string(27) "https://www.sibpromstroy.ru" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(16) "erid:2SDnjceszgo" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "0" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2025-10-10 00:00:25" ["publish_end"]=> string(19) "2025-10-30 23:59:32" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "123" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#314 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#315 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#316 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }