16+
Пять представителей Югры стали лауреатами общественной премии «Гордость нации – 2025» в УрФО

Югорчане вошли в число победителей премии «Гордость нации — 2025»

Пять представителей Югры стали лауреатами общественной премии «Гордость нации – 2025» в УрФО
Фото гордость-нации.рф

Пять югорчан вошли в число лауреатов VI Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2025», учреждённой Ассамблеей народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Всего на соискание награды поступило 99 заявок из шести регионов Уральского федерального округа, по итогам отбора определены 24 лауреата в восьми номинациях.

Премия направлена на поддержку институтов гражданского общества, развитие волонтёрства и укрепление межнационального согласия, а также на сохранение культурного многообразия народов России.

В номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия» лауреатом III степени стала Татьяна Каримова, председатель местного отделения Ассамблеи народов России в Урае. Её проект «Многонациональное добрососедство» стал брендом региона. Акция проводится ежегодно с 2021 года, объединяя жителей разных национальностей. На этноподворьях гости знакомятся с культурой народов, их ремёслами, кухней и фольклором. Формат проекта включает интерактивные площадки, мастер-классы и фестивали дружбы народов.

В номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» лауреат II степени стала Любовь Лыткина, председатель правления региональной общественной организации «Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры» (Ханты-Мансийск). Проект «Многозвучие народов России» направлен на сохранение исчезающих языков через литературные переводы. За годы работы создана «Антология финно-угорских народов» и цикл «Югра многоликая» (30 языков). Опубликованы 108 видеокниг на 19 языках, восстановлены три утративших носителей языка, ещё шесть — сохранены в Красной книге России.

В номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» победителем стала Руслана Галив, директор МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» (Мегион). Проект Фестиваль «Хатлые» проводится с 2016 года и посвящён традиционной культуре ханты и лесных ненцев. За годы реализации создано более 250 музейных экспонатов, зафиксированы 42 мастер-класса по традиционным промыслам, проведена научная конференция «Югра – диалог поколений».

В номинации «За лучшие практики в сфере национальных отношений» победила Наталья Анкина, председатель местного отделения Ассамблеи народов России в Югорске. Проект «Добрая сказка Югры» объединяет более пяти тысяч участников и включает четыре направления: «Жили-были» (о семье и ценностях), «Сказки родного края» (на основе преданий и легенд), «Сила волшебной природы» и «Сила богатырская». С 2019 года организовано 42 мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и уважения к культурным традициям региона.

В номинации «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях» лауреатом I степени стал Александр Волков, атаман Хуторского казачьего общества «Приобский». С 2016 года он возглавляет казачье объединение, занимается военно-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодёжи, охраной общественного порядка. В 2020 году основал Поисковый центр «Победа», а с 2022 года участвовал в СВО как доброволец, пройдя путь от снайпера до заместителя командира батальона. Волков также создал казачий военно-патриотический клуб «Защитники Отечества», в котором занимаются 40 воспитанников.

«Гордость нации 2025» — это всероссийская общественная премия, которая проводится с целью поддержки и развития национальных отношений и укрепления единства народов России. Конкурс, реализуемый в 7 номинациях, проводится в два этапа: межрегиональный (окружной) и федеральный. Окружной этап завершился 30 сентября, а федеральный этап, включая церемонию награждения победителей, пройдёт в Москве 10 ноября 2025 года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:08, просмотров: 120, комментариев: 0
