Югра завершает ремонт центра зимних видов спорта и готовится принять крупные соревнования

В Ханты-Мансийске завершается масштабная модернизация Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, который уже этой зимой примет первый этап Кубка России по биатлону.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, работы ведутся по 36 направлениям одновременно — от капитального ремонта лыжероллерной трассы до обновления инженерных коммуникаций.

«Во исполнение решений, принятых по результатам выездного совещания, масштабная модернизация ведётся сразу по 36 направлениям: от капитального ремонта лыжероллерной трассы до обустройства инженерных коммуникаций. До конца ноября планируем завершить основной объём работ, чтобы центр не только соответствовал современным стандартам, но и дарил незабываемые эмоции каждому гостю», — отметил глава региона.

Центр имени Филипенко — главная спортивная площадка округа, где ежегодно проходят соревнования федерального и международного уровня, включая этапы Кубка мира и чемпионаты России по биатлону.