В Югре с начала года за нарушение миграционного законодательства выдворили 380 иностранцев

В Югре сотрудники управления по вопросам миграции УМВД совместно с УФССП по автономному округу приняли решение о выдворении около 80 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в стране. Меры приняты в рамках плановой межведомственной работы.

Как сообщили в ведомстве, с начала 2025 года в регионе уже исполнено более 380 решений о выдворении, а за весь 2024 год — более тысячи. Контроль за законностью пребывания иностранных граждан ведётся на постоянной основе.

В целом, с января текущего года к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тысяч человек. Лица, в отношении которых вынесены решения о принудительном выдворении, временно содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Сургуту. Сейчас в учреждении находятся около 200 человек, которые в ближайшее время будут отправлены на родину.

Проверки проводятся в ходе патрулирования, участковыми уполномоченными полиции, а также в формате целевых рейдов и оперативных мероприятий. Основная цель работы — выявление нарушений, пресечение незаконного пребывания и легализация миграционных процессов на территории округа.

В полиции напомнили, что в рамках действия Указа Президента Российской Федерации № 1126 от 30 декабря 2024 года, установившего временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан, в Югре легализовали своё пребывание 1289 мигрантов.