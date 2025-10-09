​В Когалыме врачи спасли руку мужчине после укуса щенка

Житель Югры едва не лишился руки после, казалось бы, незначительного укуса щенка дворняги. Мужчину животное укусило возле дома, однако он не придал этому значения и четыре дня не обращался за медицинской помощью, ограничившись самостоятельной обработкой раны, пишет канал «Здравоохранение Югры».

Через несколько суток состояние резко ухудшилось — появилась сильная боль, лихорадка и выраженный отёк. Врачи Когалымской городской больницы при осмотре выявили тяжёлое осложнение — флегмону мягких тканей, когда инфекция проникает глубоко под кожу и распространяется на мышцы и сухожилия.

Хирурги провели экстренную операцию, в ходе которой обнаружили обширный гнойный процесс, затронувший глубокие слои тканей. Благодаря своевременно начатому лечению — антибактериальной терапии, вакцинации и ежедневным перевязкам — руку удалось спасти. Сейчас пациент идёт на поправку, впереди у него операция по восстановлению кожных покровов.

Медики подчёркивают, что даже небольшой укус животного может привести к тяжёлым последствиям, включая заражение крови и потерю конечности.

«При любых укусах, даже если рана выглядит незначительной, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таких случаях опасно и может закончиться серьёзными осложнениями», — напоминают специалисты.

Врачи советуют не пренебрегать профилактикой инфекций, включая вакцинацию против бешенства и столбняка, особенно если укус нанесло неизвестное или непривитое животное.