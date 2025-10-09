16+
В Когалыме после укуса щенка мужчина чуть не лишился руки

​В Когалыме врачи спасли руку мужчине после укуса щенка

В Когалыме после укуса щенка мужчина чуть не лишился руки
Фото Депздрава Югры

Житель Югры едва не лишился руки после, казалось бы, незначительного укуса щенка дворняги. Мужчину животное укусило возле дома, однако он не придал этому значения и четыре дня не обращался за медицинской помощью, ограничившись самостоятельной обработкой раны, пишет канал «Здравоохранение Югры».

Через несколько суток состояние резко ухудшилось — появилась сильная боль, лихорадка и выраженный отёк. Врачи Когалымской городской больницы при осмотре выявили тяжёлое осложнение — флегмону мягких тканей, когда инфекция проникает глубоко под кожу и распространяется на мышцы и сухожилия.

Хирурги провели экстренную операцию, в ходе которой обнаружили обширный гнойный процесс, затронувший глубокие слои тканей. Благодаря своевременно начатому лечению — антибактериальной терапии, вакцинации и ежедневным перевязкам — руку удалось спасти. Сейчас пациент идёт на поправку, впереди у него операция по восстановлению кожных покровов.

Медики подчёркивают, что даже небольшой укус животного может привести к тяжёлым последствиям, включая заражение крови и потерю конечности.

«При любых укусах, даже если рана выглядит незначительной, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таких случаях опасно и может закончиться серьёзными осложнениями», — напоминают специалисты.

Врачи советуют не пренебрегать профилактикой инфекций, включая вакцинацию против бешенства и столбняка, особенно если укус нанесло неизвестное или непривитое животное.


нравится (2) не нравится (0)
09 октября в 17:56, просмотров: 970, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
09 октября в 19:31
А что говорят зоозащитники? Необходима регистрация всех собак, включая домашних щенков и взрослых собак. Хозяин собаки и конкретного данного щенка должен платить налог, а данном случае хозяин щенка должен заплатить штраф в городской бюджет. Кажется мы вторые после Германии по гуманности к собакам, но платить за гуманность никто из зоозащитников и из хозяев своих питомцев в городской бюджет не собирается.
Alkonowa1ow
10 октября в 10:53
Одновременно в ГД озаботились о жилплощади для домашних питомцев: собак и кошек. Оказывается, что на одну кошку или собаку в квартире должно приходится в 18 м2. Хотят издать Федеральный закон. А люди не в счёт? Они могут жить и в квартирах-кладовках? Тема гуманного отношения к домашним животным плавно перешла от питомников с пожизненным содержанием животных за счёт бюджета к требованиям обеспечить их жилплощадью не менее 18 м2 на одно домашнее животное. По мере приближения новых выборов депутатов ГД маразм крепчает.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

