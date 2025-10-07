Правительство Югры одобрило упрощенное выделение земли для инвесторов в Арктику

Правительство Югры одобрило инициативу, направленную на стимулирование инвестиций в северные районы округа. Новое решение устанавливает понижающие критерии по суммарному объёму капитальных вложений для масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в Берёзовском и Белоярском районах.

Теперь юридические лица, планирующие крупные вложения в развитие территорий, смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов, что создаёт дополнительные стимулы для бизнеса и упрощает запуск проектов.

«Чтобы стимулировать реализацию крупных инвестиционных проектов, введён специальный понижающий коэффициент для расчёта объёмов капитальных вложений. Благодаря этому решению инвесторы получат дополнительные преимущества, а территории – более благоприятные условия для развития. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука планируем расширить этот список, включив туда и другие подходящие населённые пункты», — отметила заместитель директора департамента экономического развития округа Лариса Шанаурина.

Как уточнили в правительстве региона, для таких проектов не будет применяться критерий об увеличении налоговых поступлений в бюджет округа.