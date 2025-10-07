Команда Окружного кардиоцентра Сургута продолжает выездную работу по городам Югры

В Нижневартовске специалисты Окружного кардиологического диспансера из Сургута вместе с врачами окружной детской больницы и городской поликлиники провели комплексное обследование 50 детей − от самых маленьких пациентов до подростков.

Заведующий детским кардиохирургическим отделением Пётр Лазарьков и кардиолог Марина Кляпышева провели каждому ребенку экспертное УЗИ сердца. По итогам осмотров 19 детей направят в Сургут на углубленную диагностику, а шестеро − нуждаются в хирургическом лечении.

«Шести маленьким пациентам с врожденными пороками сердца и нарушением ритма запланированы операции. За один день в Нижневартовской окружной детской больнице и детской поликлинике вместе с коллегами мы проделали колоссальную работу: выполнили первичную диагностику с выявлением патологии непосредственно на месте, организовали динамическое наблюдение после хирургических коррекций и обнаружили так называемые отсроченные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы», − поделился Петр Лазарьков.

Специалисты Кардиоцентра уже совершили пять выездов с начала года: в Нефтеюганск, Лангепас, Пыть-Ях и дважды – в Нижневартовск, подчеркнули в пресс-службе медучреждения.

«Мы рады сотрудничать и помогать друг другу. Детская кардиохирургия – важное и серьезное направление, требующее предельного внимания и развития. И у нас, и у окружного кардиодиспансера есть все возможности для совместной работы на благо здоровья наших маленьких пациентов», − рассказала заместитель главного врача по медицинской части ОКДБ Татьяна Болоцкая.

Такие выезды позволяют родителям получить консультацию узких специалистов в своем городе, без необходимости ехать за сотни километров.