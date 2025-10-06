16+
В Югре врачи спасли женщину от неминуемой смерти при помощи двух последовательных операций

В Няганской ОКБ провели сложнейшую двойную операцию на аневризме

В Югре врачи спасли женщину от неминуемой смерти при помощи двух последовательных операций
Фото Депздрава Югры

В Няганской окружной больнице впервые в Югре проведена уникальная операция на сонной артерии. Хирурги Центра сосудистой хирургии выполнили сложнейшее гибридное вмешательство, спасшее жизнь пациентке с редкой патологией — множественными аневризмами внутренней сонной артерии.

Жительница посёлка Пионерский наблюдалась у специалистов почти два года. Современная компьютерная томография с 3D-визуализацией показала, что на левой внутренней сонной артерии сформировались две аневризмы, и промедление могло привести к разрыву сосуда и летальному исходу.

Операция проводилась в два этапа: сначала хирурги открытым способом удалили одну из аневризм, затем в рентген-операционной установили два графта. Всё вмешательство проходило под одним наркозом.

По словам специалистов, успех обеспечили точное планирование, телемедицинские консультации и командная работа. «Такая операция в округе выполнена впервые при этой патологии. Здесь всё сошлось: умелые руки, знания и опыт», — подчеркнул заведующий отделением сосудистой хирургии, главный внештатный сосудистый хирург округа Игорь Панов.


Сегодня в 16:08, просмотров: 141, комментариев: 0
