Югра оказалась на втором месте рейтинга материального благополучия в России

Югра вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем материального благополучия населения, заняв второе место в рейтинге РИА «Новости» по итогам 2024 года. Регион получил 99,31 балла, уступив только Ямало-Ненецкому автономному округу (100 баллов). Замыкает тройку лидеров Магаданская область.

Как отмечают аналитики РИА «Новости», рейтинг отражает реальные показатели финансового состояния жителей — от соотношения доходов к ценам на товары и услуги до доли семей, способных приобрести жильё в ипотеку, и среднего объёма банковских вкладов на душу населения.

Средний показатель по стране за год вырос на 10,7 пункта, однако Югра демонстрирует стабильно высокий уровень благосостояния. По сравнению с прошлым годом, когда регион занимал пятое место с 93,65 балла, показатель вырос почти на шесть пунктов.

В Уральском федеральном округе лидерами остаются Югра и ЯНАО. Значительный рост отмечен у Свердловской области, которая прибавила более десяти пунктов, но пока не дотянулась до уровня северных соседей. Положительная динамика также наблюдается в Челябинской, Тюменской и Курганской областях.