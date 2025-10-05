16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,8969   EUR  96,0525  

Новости

Больше новостей
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​LADA, Changan и HAVAL стали лидерами рынка Югры

У жителей Югры растет интерес к новым LADA и китайским брендам

​LADA, Changan и HAVAL стали лидерами рынка Югры
Фото: ТАСС

В Югре заметно вырос спрос на новые автомобили, а среди фаворитов оказались LADA, Changan, HAVAL, Chery и Geely. Наиболее востребованные модели – LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion. Средний ценник на новую машину в регионе составил почти три млн рублей, подсчитали аналитики «Авито Авто».

Но при этом вторичный рынок не теряет популярности. Здесь в лидерах спроса остаются LADA, Mercedes-Benz, Toyota, Chevrolet и Mitsubishi. Самые «ходовые» модели – легенды отечественного автопрома: LADA 2110, LADA 2114 Samara, LADA Priora и даже «семерка». Также сургутяне и жители округа активно выбирали Chevrolet Lacetti. Средняя стоимость подержанного авто в Югре в августе составила 1,23 млн рублей.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:58, просмотров: 150, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В школах Югры запретили хиджабы и никабы 669
  2. ​Открытие школы №8 в Сургуте перенесли на конец 2025 года 668
  3. ​Самому молодому пациенту с болезнью Паркинсоном в ХМАО – 26 лет 648
  4. ​ТОП-10 застройщиков Югры: кто возводит больше всего жилья на октябрь 2025 года? 569
  5. ​Четыре операции за пять часов: кардиохирурги Сургута спасли 85-летнюю пациентку 250
  6. ​День учителя – дань уважения к вашему такому сложному, но нужному и благородному труду 247
  7. ​Без учителей не было бы ничего. Вы делаете людей мыслящими, думающими, разумными 246
  8. ​В восточном районе Сургута появился новый масштабный мурал 230
  9. ​Ваш ежедневный труд учит детей верить в собственные силы, добиваться поставленных целей и мечтать о больших свершениях 213
  10. Труд педагога – это ежедневный подвиг, который требует не только профессионального мастерства, но и безграничной любви и душевной щедрости 210
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4110
  2. ​Где концерты, Зин? 3380
  3. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 3361
  4. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2584
  5. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 1766
  6. ​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1636
  7. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 1606
  8. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 1589
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 1578
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША 1554
  1. Честная пятидневка 10091
  2. ​Опасные интернет-тренды 9064
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7447
  4. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4886
  5. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4544
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4363
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4359
  8. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4114
  9. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4110
  10. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 3968

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика