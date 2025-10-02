16+
Эксперты рассказали родительскому сообществу Югры, как школьные сервисы работают в MAX

В Югре образовательную платформу «Сферум» интегрируют в мессенджер MAX

Фото Freepik

В Сургуте и Нижневартовске прошли встречи для учителей и родителей, посвящённые интеграции образовательной платформы «Сферум» с национальным мессенджером MAX. Сервис, созданный летом 2025 года по указу президента России Владимира Путина, позволяет организовывать учебные и рабочие чаты, обмениваться сообщениями, совершать видеозвонки, а также проводить онлайн-уроки и дистанционные родительские собрания.

Начальник административного управления департамента образования и науки Югры Лариса Цулая в интервью ugra-tv.ru отметила: «В основном, конечно, коммуникация идёт между учителями и учениками – учебные занятия, индивидуальные консультирования, различные формы сопровождения, то есть информирования, которые идут с использованием национального мессенджера. Но и родители тоже являются активными участниками, поэтому постепенно подключаются».

Разработчики подробно рассказали о новых возможностях системы, напомнили о защите персональных данных и мерах безопасности. Руководитель направления «Сферум» в VK Рубен Акопов пояснил: «Общение детей ограничено, в первую очередь, либо их адресной книгой, которая находится в телефоне, либо той образовательной организацией, в которой они находятся. Базовый режим безопасности, который включается каждому ребёнку, не подразумевает того, что с ним может войти в контакт либо человек, которого он не знает, либо с которым он не учится».

Участники встречи активно задавали вопросы и предлагали поправки для доработки сервиса, чтобы сделать его ещё удобнее для образовательных процессов. Это стало одним из ключевых итогов обсуждений.

С июля 2025 года Югра входит в число шести пилотных регионов России (вместе с Тверской и Владимирской областями, Республикой Алтай, Татарстаном и Марий Эл), где проходит апробация мессенджера MAX. Образовательные организации округа получили приоритетный доступ к «Сферуму», который успешно интегрирован в национальный сервис.

Сегодня, по данным департамента образования и науки Югры, 83% жителей региона активно используют мессенджер MAX, а 100% учителей и школьников работают через «Сферум». К системе подключены и родители: на данный момент их доля составляет 58%, а лидером по числу пользователей стал Сургут, где сервисом пользуются свыше 64% семей.


Сегодня в 18:09, просмотров: 100, комментариев: 0
