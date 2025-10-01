В Югре прокуратура подала апелляцию на мягкий приговор за нападение на полицейских

Межрайонный прокурор Нефтеюганского района Алексей Горбунов подал апелляцию на приговор Нефтеюганского районного суда в отношении двух молодых людей 2007 и 2008 годов рождения. Суд ранее назначил им штрафы в размере 25 и 30 тысяч рублей по статье 318 (ч. 1) УК РФ — «применение насилия в отношении представителя власти».

Решение вызвало широкий общественный резонанс в Нефтеюганске: многие жители сочли наказание чрезмерно мягким, учитывая, что обвиняемые нанесли сотрудникам полиции телесные повреждения.

В апелляционном представлении, направленном в суд Ханты-Мансийского автономного округа, прокуратура указывает на несоответствие вынесенного наказания характеру и степени общественной опасности преступления.

«Протест принесен потому, что наказание фигурантам дела является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости. В соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ, справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного», — сообщили источники в правоохранительных органах.

Теперь окончательное решение по делу примет суд апелляционной инстанции в Ханты-Мансийске.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Югре Михаилу Мокшину доложить о результатах расследования уголовного дела и представленных доказательствах.