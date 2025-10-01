16+
В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента

​Югре повысят фонд оплаты труда работников госучреждений на 7,6%

В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента
Фото pixabay.com

С 1 октября у работников государственных учреждений Югры зарплата выросла на 7,6 процента. Соответствующее решение было принято правительством региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Повышение затронет порядка 80 тысяч сотрудников сфер образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения, которые не охвачены президентскими указами.

«Это изменение коснется порядка 80 000 человек, которые трудятся в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения. Поручил главам городов и районов проработать аналогичные меры в отношении работников муниципальных учреждений», — подчеркнул губернатор.

По словам директора департамента труда и занятости Югры Романа Белкина, принятое решение направлено на компенсацию текущего роста цен и сохранение уровня дохода работников государственных и муниципальных учреждений.

Инициатива станет ощутимой поддержкой для тысяч жителей региона, позволит укрепить социальную стабильность и повысить качество жизни югорчан.


Сегодня в 12:55, просмотров: 80, комментариев: 0
