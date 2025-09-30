16+
​Югорчане предложили 130 названий для второго моста через Обь в Сургуте. В лидерах − «Звезда Оби»

Жители Югры могут выбрать название для второго моста через Обь до 2 октября

​Югорчане предложили 130 названий для второго моста через Обь в Сургуте. В лидерах − «Звезда Оби»
Фото: t.me/depdorhos

В Югре продолжает обсуждение по выбору названия для нового мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. На сегодняшний день жители округа предложили более 130 оригинальный наименование. В голосовании уже приняли участие более 800 человек. Об этом сообщает портал «Открытый регион − Югра».

Наибольшее число голосов − свыше 450 − получил вариант «Звезда Оби». Его предложили стройотрядовцы, принимавшие участие в строительстве объекта. Инициативу поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук, предложив вынести вопрос на обсуждение с жителями региона.

Среди других популярных вариантов − «Северный Путь», «Звезда Сибири», «Звезда Югры», «Черномысовский мост», «Снежный барс», «Соболь», «Северный ветер», «Югорский луч», «Сибириада» и даже «Везунчик».

Поступили и названия на языках коренных народов Севера: хантыйские варианты «Ас норыл» (Обской мост), «Ас ики» (Обской мужичок), «Ныть-Пе» (Священный путь), «Мост Питы Восхар» (Мост Черного лиса) и другие.

Некоторые жители предлагают назвать мост в честь исторических событий, защитников Отечества, первооткрывателей или известных жителей региона.

Проголосовать или предложить свой вариант можно до 2 октября включительно по ссылке.


Сегодня в 09:52
