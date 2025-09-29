В Югре продолжается капремонт жилых домов по программе на 2025 год

В Югре продолжается реализация окружной программы капитального ремонта многоквартирных домов. По данным Фонда капитального ремонта, в 2025 году работы запланированы на 548 объектах, из которых 174 уже полностью обновлены.

В трёх муниципалитетах ремонтные работы уже завершены полностью. В Кондинском районе обновили подвалы в пяти домах: заменили двери, загрунтовали и покрасили стены и потолки. В Радужном в четырёх многоквартирных домах утеплили и отремонтировали полы и стены подвалов, восстановили освещение, устранили подтопления и заменили дренажные системы, а в двух зданиях также модернизировали инженерные сети. В Покачах капитальный ремонт прошёл в восьми домах, где заменили инженерные системы и отремонтировали кровли, а в трёх зданиях дополнительно утеплили фасады.

Работы продолжаются и в других городах. Так, в Ханты-Мансийске на улице Дзержинского, 30 утепляют фасад здания, а в Нижневартовске на улице Осенней, 2а к середине ноября планируют завершить ремонт кровли.

Особое внимание в этом году уделено лифтовому хозяйству. Всего по программе планируется заменить 379 подъёмников в 82 домах. В Нефтеюганске и Сургуте новые лифты уже введены в эксплуатацию, а в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе замена ещё в процессе.

Актуальную информацию о планах капремонта жители могут найти на сайте Югорского фонда капитального ремонта.