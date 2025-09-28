На месте бывшего пустыря в Мегионе появился скейт-парк

В Мегионе появилось новое место для активного отдыха – современный скейт-парк с памп-треком и прогулочными тропинками. Всего три года назад здесь была дикая заросшая территория, рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Место уже стало точкой притяжения для местных жителей, где можно отдыхать и заниматься спортом, наслаждаясь живописными видами на Мегу. Горожане сами поддержали создание нового пространства – они приняли участие в онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», – говорится в сообщении.

Работы шли в два этапа. В в 2022 году все началось с подготовки площадки: установили подпорную стену, построили детскую площадку, спортивную зону с тренажерами, баскетбольное поле и небольшую торговую точку.

Затем, в 2025 году, завершился второй этап. На обновленной территории появились скейт-площадка, трасса для катания на самокатах и велосипедах, удобные дорожки для пешеходов и озеленение. Все пространство также осветили.

Проект реализован благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».