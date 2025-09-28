В Урае мужчину спасли от внутреннего кровотечения с помощью клиппирования сосуда

В начале сентября в Урайскую городскую больницу экстренно доставили 38-летнего мужчину. Ему резко стало плохо – началась сильная рвота с кровью. Близкие не стали ждать и настояли, чтобы он срочно обратился к врачам, рассказал глава окружного Депздрава Роман Паськов.

«Пациент поступил в тяжелом состоянии. Для выяснения причины врачи провели видеогастродуоденоскопию – метод, позволяющий «заглянуть» внутрь желудка и увидеть источник кровотечения. Это было непросто: большое количество крови мешало визуализации», – говорится в публикации.

Специалисты выявили у пациента редкую и очень опасную патологию, которую называют язвой Дьелафуа. Это аномалия строения сосудов, при которой крупная артерия в стенке желудка проходит слишком близко к поверхности и оказывается прикрытой лишь тонким слоем ткани. При повреждении такой сосуд может привести к внезапной массивной кровопотере.

Единственным способом спасти пациента стал эндоскопический гемостаз – метод, при котором сосуд фиксируется с помощью металлических клипс. Именно так и поступили врачи Урайской больницы. Процедура прошла успешно, кровотечение удалось остановить, а пациента стабилизировать без необходимости сложной операции.

Уже на следующий день его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и благодарит врачей за профессионализм и спасение жизни.