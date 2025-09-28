16+
​«Хоть и не гражданин РФ, но знает русский»: ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена

Русскоязычного ребенка в Югре не зачислили в школу из-за низкого балла по тесту

Фото: ru.freepik.com

В Югре набирает обороты конфликт вокруг нового закона, запрещающего принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Поводом для обсуждений стала история в Ханты-Мансийске: русскоязычному мальчику без гражданства отказали в поступлении, отдав место ученику, который, по словам родителей, «вовсе не говорит на русском».

«Публикуем решение комиссии Ханты-Мансийска по несогласию с результатами тестирования детей. Два ребенка. Оба без гражданства России. Но один знает и общается на иностранном языке, а второй, хоть и не гражданин РФ, знает только русский. Так вот, посмотрите: председатель комиссии Аубакиров Тимур отказывает маленькому Артемув праве учиться в школе, но зато с радостью принимает Мунис», – поделились родители в группе во «ВКонтакте» «ЧП Нижневартовск».

История вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

«Даже дети, для которых язык родной, не могут сдать заградительное тестирование. Ну какой же это бред. Глупейший закон с чудовищными последствиями», – пишет в комментариях Александр Березин.

«Я не интересовалась, но думаю, навряд ли русские дети, не зная испанского, итальянского, английского или китайского языка, вот так легко сядут за школьную парту и будут учиться в чужой стране. Вы бы отдали ребенка в школу в Бразилии, при этом ни одного слова не знает ребенок и не понимает?» – добавила Миля-Ураловна Самогулина.

«Ну так наверное есть причины», – отметила Надежда Владимировна.

Напоминаем, из 43 детей, которые прошли обязательное тестирование по русскому языку в Югре, только 20 смогли набрать нужное количество баллов. При этом повторная сдача экзамена возможна не ранее чем через три месяца.

На федеральном уровне ситуация еще сложнее. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях, за два месяца с начала тестирования по всей России только 498 детей-мигрантов (17%) из 2 868 допущенных к экзамену, получили возможность поступить в школы. Это составляет всего 4% от общего числа заявившихся.


Сегодня в 12:54, просмотров: 45, комментариев: 0
