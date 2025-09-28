Учащиеся 1-8 классов Нягани перешли на дистанционное обучение

С 27 сентября по 4 октября в школах Нягани введен карантин: учащиеся 1-8 классов будут учиться на «дистанте». Решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил мэр города Иван Ямашев на своей странице во «ВКонтакте».

«Остальные продолжат получать знания очно – в своих образовательных учреждениях. В связи с этим вышел соответствующий приказ Комитета образования и науки», – добавил он.

По словам главы города, также приостановлена работа кружков, секций и дворовых клубов, а все массовые мероприятия в городе отменены, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Ранее стало известно, что за неделю в Югре заболеваемость ОРВИ выросла на 56%. На дистанционное обучение перевели 127 классов