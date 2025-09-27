16+
​Новый iPhone 17 вышел – старые подешевели: в Югре цены рухнули на треть

В Югре после выхода iPhone 17 рухнули цены на предыдущие модели

​Новый iPhone 17 вышел – старые подешевели: в Югре цены рухнули на треть
Фото: Apple

Презентация нового iPhone 17 резко повлияла на рынок смартфонов в ХМАО: цены на iPhone 16 заметно снизились. Аналитики «Авито» сообщили, что с начала года стоимость новых iPhone 16 в округе упала от 7 до 33%. Сильнее всего из всей линейки подешевел базовый iPhone 16 – в среднем на треть.

При этом, самыми востребованными в Югре остаются модели актуального поколения. Лидером продаж стал iPhone 16 Pro Max – на него приходится 17% покупок, в августе средняя цена составила 92 тысячи рублей (-7% с января). На втором месте iPhone 16 Pro (14% продаж) – 86 тысяч рублей (-21% с января), замыкает тройку iPhone 16 (10% продаж) – 59 тысяч рублей (-33% с января).

В пятерку популярных моделей вошли также iPhone 13 (38 тысяч рублей, -29%) и iPhone 15 (58 тысяч рублей, -24%). А вот бюджетный iPhone 16e и iPhone 16 Plus не попали даже в топ-10.


Сегодня в 11:52
