​В Югру пришли первые заморозки: впереди снег с дождем и сильный ветер

В эти выходные в Югре похолодает до -8 °C

Фото: ru.freepik.com

Холодная осень все увереннее приходит в Югру – уже в выходные регион накроют первые заморозки и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 27 сентября, в округе переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -1…-6 °C (в Кондинском районе до +5 °C), днем +1…+6 °C. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В воскресенье и понедельник, 28-29 сентября, погода станет малооблачной, без существенных осадков. Ночью морозы усилятся до -3…-8 °C, днем +3…+8 °C. Ветер северный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, днем 29 сентября местами порывы до 13 м/с.

В Сургуте в субботу ночью и утром -2 °C, днем до +2 °C. В воскресенье ночью -3 °C, днем +3 °C, вечером -1 °C. А в понедельник синоптики обещают контрастную погоду: ночью -3 °C, днем до +5 °C, а к вечеру +3 °C, облачно, небольшой снег с дождем.


Сегодня в 11:10
