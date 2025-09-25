16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,9914   EUR  98,6015  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута

В Югре выберут название для второго моста через Обь

Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута
Фото t.me/depdorhos

В Югре стартовало общественное обсуждение названия мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Оно проводится департаментом дорожного хозяйства и транспорта округа в государственной информационной системе «Открытый регион – Югра».

Принять участие в обсуждении можно до 3 октября. Жителям предлагается высказать своё мнение по ссылке: https://clck.ru/3PQGVa.

Организаторы подчёркивают, что мнение горожан имеет большое значение при выборе официального названия объекта и приглашают сургутян делиться информацией с друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше жителей смогли принять участие в обсуждении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:42, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новогодние каникулы в России продлятся 12 дней 329
  2. В России растут зарплаты: средняя превысила 100 тысяч, медианная − 66 тысяч 328
  3. ​В ХМАО мотоцикл с подростками перевернулся после удара о бордюр 321
  4. ​Сургутянину грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку 26 человек 317
  5. ​Сенатор от Югры Наталья Комарова остается в Совете Федерации 316
  6. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 289
  7. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 261
  8. Очень небольшое количество югорчан опасаются увольнений 255
  9. Разрешения на строительство в России станут электронными. Даже для частных домов 230
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 203
  1. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 2936
  2. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2388
  3. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2177
  4. ​Практика показала, что Сургут оказался прав, не отдав свои тепловые сети в концессию шесть лет назад 2174
  5. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2087
  6. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 2064
  7. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2024
  8. ​Искусственный интеллект будет спасать деньги от мошенников 1945
  9. ​137 миллионов на автобусы − зря? В Сургуте ищут замену школьным маршрутам 1904
  10. ​Комедия с интригой 1890
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 8047
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7774
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6799
  4. ​Опасные интернет-тренды 6589
  5. Честная пятидневка 5838
  6. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5437
  7. ​Дикая Бара 5275
  8. С шашкой – за парту 4845
  9. ​Радость победы и горечь потерь 4746
  10. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4588

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика