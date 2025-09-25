В Югре выберут название для второго моста через Обь

В Югре стартовало общественное обсуждение названия мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Оно проводится департаментом дорожного хозяйства и транспорта округа в государственной информационной системе «Открытый регион – Югра».

Принять участие в обсуждении можно до 3 октября. Жителям предлагается высказать своё мнение по ссылке: https://clck.ru/3PQGVa.

Организаторы подчёркивают, что мнение горожан имеет большое значение при выборе официального названия объекта и приглашают сургутян делиться информацией с друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше жителей смогли принять участие в обсуждении.