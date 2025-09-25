Югорчане демонстрируют высокую уверенность в сохранении рабочих мест

Риск увольнения по инициативе работодателя этой осенью ощущают 13% россиян. В Ханты-Мансийском автономном округе подобные опасения выражают 14% работников. Такие данные опубликованы в исследовании hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проведённом в рамках замера настроений на рынке труда в третьем квартале 2025 года.

Самые высокие показатели опасений фиксируются у молодых специалистов до 18 лет — 16% из них признались, что не чувствуют себя уверенно в плане трудоустройства. Среди работников старше 45 лет таких 15%. При этом в целом по Уралу наибольшие риски увольнения отмечены в Тюменской области, где 18% сотрудников сообщили о подобных страхах.

В то же время большинство жителей ХМАО считают своё место работы стабильным: 78% респондентов заявили, что не боятся увольнения по инициативе работодателя. Это соответствует общероссийским данным, однако в динамике показатель снизился на 2% по сравнению с началом года.

По уровню уверенности в завтрашнем дне югорчане делят второе место среди уральских регионов вместе со Свердловской областью — у обеих территорий результат составляет 78%. Лидером является Челябинская область, где 86% работников чувствуют стабильность на своём месте труда.

Наиболее уверенно себя ощущают представители отдельных профессиональных сфер. Так, среди работников науки и образования 90% не опасаются увольнения, в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса — 89%, а в медицине и фармацевтике — 85%.