​В ХМАО мотоцикл с подростками перевернулся после удара о бордюр

Подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле в ХМАО

​В ХМАО мотоцикл с подростками перевернулся после удара о бордюр
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 24 сентября, в поселке Пойковский в Нефтеюганском районе 15-летний подросток на мотоцикле врезался в бордюрный камень. После удара транспортное средство опрокинулась, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 14:33 в г. п. Пойковский в Нефтеюганском районе, 15-летний водитель мотоцикла «SHARMAX», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием транспортного средства», − говорится в сообщении.

В результате ДТП 15-летний пассажир мотоцикла получил травмы. В ГАИ отметили, что у подростков не было защитной экипировки.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе два ребенка.


Сегодня в 10:06, просмотров: 91, комментариев: 0
