Бюджет Югры станет чуть меньше по доходам и расходам на 2025 год

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внесены изменения в закон «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Корректировка коснулась как доходной, так и расходной частей, а также параметров дефицита.

Доходы бюджета округа на 2025 год сокращаются на 518,8 млн рублей, тогда как в 2026 и 2027 годах они вырастут на 1,9 млрд рублей ежегодно. Расходы на 2025 год уменьшатся на 13,8 млрд рублей, однако в 2026 году запланировано их увеличение на 12,6 млрд рублей, а в 2027 году – на 5,3 млрд рублей. В результате дефицит бюджета на 2025 год сократится на 13,3 млрд рублей, но в последующие годы, напротив, увеличится: на 10,7 млрд рублей в 2026-м и на 3,5 млрд рублей в 2027-м.

Снижение расходных обязательств в 2025 году произойдёт по десяти государственным программам. Однако при этом будет обеспечено внутреннее перераспределение средств на приоритетные направления. В частности, выделяются дополнительные средства на меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Финансирование по этому направлению планируется с использованием средств «Фонда развития территорий».

Кроме того, предусмотрена индексация фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента России 2012 года, и сотрудников государственных органов автономного округа. С 1 октября 2025 года их зарплаты будут проиндексированы на 7,6%.

Дополнительное финансирование направят на предоставление субсидий для приобретения жилья участникам СВО и их семьям, а также на бюджетные инвестиции в адрес АО «Ипотечное агентство Югры». Средства будут использованы для создания фонда наёмных домов.