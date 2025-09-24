В Югре начал работу новый теплоход «Метеор-2020-2»

24 сентября утром в Ханты-Мансийске состоялось знаковое событие для речного транспорта округа — в первый рейс по маршруту «Ханты-Мансийск – Берёзово – Ханты-Мансийск» вышел новый теплоход «Метеор-2020-2». Отправление состоялось в 7 часов утра.

Судно построено на верфях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и рассчитано на перевозку 120 пассажиров. Для удобства путешественников в салоне предусмотрены комфортабельные кресла, сеть Wi-Fi и современные сервисные опции, которые делают поездку более комфортной и безопасной.

Новый теплоход приобретён государственным АО «Северречфлот» в рамках программы модернизации пассажирского флота Югры. Реализация этой программы направлена на обновление и расширение возможностей речных перевозок, которые традиционно играют ключевую роль в транспортной системе региона.

Появление «Метеора-2020-2» позволит повысить качество транспортного сообщения между Ханты-Мансийском и отдалёнными муниципалитетами округа, обеспечивая жителям удобное и современное средство передвижения по водным маршрутам.