Заболеваемость ОРВИ в Югре выросла на 56%

За неделю в Югре заболеваемость ОРВИ выросла на 56%. Так, с 15 по 21 сентября зарегистрировали 141 случай на 10 тысяч жителей, сообщает Роспотребнадзор округа.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 38 неделе переведены на дистанционные формы обучения 127 классов 38-ми школ 12 МО, 11 групп 3 колледжей (7,7 %) 3 МО, а также разобщены 12 групп 11-ти детских садов в 7-ми МО. Полностью закрылись 2 школы в Березовском и Советском районах», − добавили в ведомстве.

Случаев гриппа не выявлено, но врачи зафиксировали рост внебольничных пневмоний и COVID-19. Пневмониями заболели 14 человек на 100 тысяч населения, треть из них − дети. COVID-19 зафиксирован у 11 человек, все случаи протекали в форме ОРВИ.

По лабораторным данным, чаще всего у югорчан находят коронавирус (61,5% всех анализов), риновирус и аденовирус.

В это время в округе идет вакцинация против гриппа. Уже привиты 224 тысячи жителей, включая 86 тысяч детей и почти 1,6 тысячи беременных. Это 21% от плана кампании.