В Сургуте прошла коллегия департамента здравоохранения Югры

В Сургуте состоялась коллегия Департамента здравоохранения Югры, где подвели итоги первого полугодия и обсудили ключевые направления развития системы здравоохранения в регионе.

Директор департамента здравоохранения округа Роман Паськов отметил, что заседание коллегии — это не только отчёты и цифры, но и живой диалог, в ходе которого формируются решения, влияющие на жизнь тысяч жителей Югры.

Одной из центральных тем стала доступность медицины в труднодоступных районах. Сегодня плавполиклиника «Николай Пирогов» обслуживает 49 населённых пунктов. В 2026 году к работе присоединится ещё одно судно — «Святитель Лука». Это позволит дополнительно обследовать порядка 10 тысяч пациентов, которые смогут получить медицинскую помощь рядом с домом.

Приоритетом остаётся охрана материнства и детства. В настоящее время 74% родов проходят в учреждениях третьего, высшего уровня. В округе проектируется новый перинатальный центр в Ханты-Мансийске, а в Нягани ведётся строительство акушерского корпуса.

Особое внимание на коллегии уделили онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям — направлениям, где своевременность и точность медицинских решений во многом определяют исход для пациента.

В рамках заседания прошёл круглый стол с участием федерального эксперта в области качества и безопасности медицинской помощи Олега Швабского. Его экспертная оценка помогла соотнести региональные практики с лучшими федеральными стандартами и определить новые точки роста.

По словам Романа Паськова, впереди у системы здравоохранения округа серьёзные задачи: укрепление первичного звена, развитие цифровых сервисов, расширение медицинской реабилитации, поддержка семьи и детства. «Главное — это повышение удовлетворённости жителей Югры качеством медицинской помощи», — подчеркнул директор департамента.