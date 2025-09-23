16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
В Югре открылся первый пост по контролю за качеством воздуха в реальном времени. Ее данные будут доступны всем

В Югре работает автоматизированный пост наблюдения за состоянием воздуха

В Югре открылся первый пост по контролю за качеством воздуха в реальном времени. Ее данные будут доступны всем
Фото Freepik

В Югре начал работу первый автоматизированный пост наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Он установлен Природнадзором Югры в Урае и станет частью территориальной системы мониторинга окружающей среды.

Комплекс оснащён современными датчиками, которые каждые 20 минут фиксируют концентрации восьми загрязняющих веществ: оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂), фенола, формальдегида, а также взвешенных частиц пыли и сажи. Такой режим работы позволяет получать максимально точные и оперативные данные о состоянии воздуха в реальном времени.

Запуск поста открывает новые возможности для экологического анализа. Теперь специалисты смогут своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по охране окружающей среды. До конца текущего года пост будет функционировать в тестовом режиме, что необходимо для проверки корректности работы систем контроля и подготовки передачи информации в государственный фонд данных.

С 1 января 2026 года результаты измерений станут доступны для жителей города и исполнительных органов в открытом формате. Это позволит горожанам самостоятельно отслеживать изменения качества воздуха.

Природнадзор Югры планирует дальнейшее развитие системы экологического мониторинга. В рамках программы до 2030 года в городах округа с численностью менее 50 тысяч жителей появятся ещё пять подобных постов — два в Нягани и по одному в Югорске, Пыть-Яхе и Лангепасе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:02, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

