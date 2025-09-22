Родителям Югры выплатили более 3,4 млрд рублей пособий на детей

С начала 2025 года в Югре пособие по уходу за ребенком до полутора лет оформили 22 342 работающих родителя. На эти цели направлено более 3,4 млрд рублей, рассказали в региональном Отделении СФР.

Пособие назначается проактивно: сведения поступают в фонд от работодателя. Получать его могут не только родители, но и родственники или опекуны, фактически ухаживающие за ребенком. Выплата производится ежемесячно после окончания декретного отпуска и до достижения ребенком полутора лет. Размер пособия составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года.

«Трудоустроенные родители могут одновременно получать на одного и того же ребенка единое пособие и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Главное, чтобы среднедушевой доход семьи после оформления пособия не превышал один региональный прожиточный минимум. В Югре на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 21 286 рублей», ‒ пояснила управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Максимальный размер выплаты в 2025 году в Югре ‒ почти 69 тысяч рублей в месяц. Пособие сохраняется до достижения ребенком возраста полутора лет, даже если родитель выходит на работу на полный день раньше срока.

Подробности доступны на сайте Социального фонда России. Консультацию можно получить и по телефону бесплатного контакт-центра 8-800-100-00-01.