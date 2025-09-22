Синоптики обещают порывы ветра до 18 м/с и дожди почти во всех районах Югры

Солнечные деньки постепенно уступают место сырой осени – в Югру с понедельника возвращаются дожди и прохлада. Об этом рассказали синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

22 сентября в округе ожидается облачная погода, местами − кратковременные дожди. Ночью возможен туман, особенно в западной части Югры. Температура − от +5 до +10 градусов ночью, и до +17 − днем. Ветер южный, местами с порывами до 13 м/с.

Во вторник, 23 сентября, погода сохранится неустойчивой: временами дождь, особенно утром и днем. Ветер усилится − до 13 м/с, а температура немного понизится: ночью +5…+10, днем +13…+18.

Среда, 24 сентября, станет самой ветреной в начале недели. Порывы − до 18 м/с, днем прохладнее − +10…+15 градусов. С дождями прощаться также не стоит: ночью они пройдут почти повсеместно, днем – местами.

В Сургуте понедельник еще порадует редким солнцем, но уже во вторник целый день будут идти дожди. Ветер усилится, температура останется в районе +13. В среду станет прохладнее – максимум +14, с порывами ветра до 14 м/с.