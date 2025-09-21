День многодетной семьи в Югре станет ежегодным и будет проходить каждое третье воскресенье сентября

Сегодня, 21 сентября, в Югре впервые отмечают День многодетной семьи. С этого года он станет ежегодным и будет проходить каждое третье воскресенье сентября. Об этом сообщает окружной департамент социального развития.

В честь нового праздника в семейных многофункциональных центрах Ханты-Мансийска и Сургута подготовили программы для родителей и детей.

В Ханты-Мансийске 21 сентября с 11:30 в центре на улице Пионерской, 46 проходят мастер-классы для родителей, психологическая игра для детей и интерактивное занятие для подростков. Для малышей организуют праздничный аквагрим.

В Сургуте мероприятия стартовали 20 сентября в 13:00 в центре на улице Лермонтова, 9 – здесь проведи мастер-класс «Хранитель семейного очага». Сегодня, 21 сентября в 12:30, на базе центра на Бульваре Свободы, 5 состоится форум «Многодетный Сургут».